AB, Rusya Yaptırımlarını 6 Ay Uzattı - Son Dakika
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Politika

AB, Rusya Yaptırımlarını 6 Ay Uzattı

27.06.2025 11:29
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AB liderleri, mevcut Rusya yaptırımlarının süresini 6 ay uzatma konusunda anlaştı, ancak 18. paket onaylanmadı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların 6 ay daha uzatılması konusunda mutabakat sağladı. Rus enerji sektörü, bankaları ve Rusya'nın gölge tanker filosunu hedef alan Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketi Slovakya'nın onay vermemesi nedeniyle kabul edilemedi.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde AB liderlerinin, Brüksel'de 27 birlik üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik mevcut AB yaptırımlarının süresinin 6 ay daha uzatılması konusunda uzlaşı sağladığı kaydedildi. Yaptırımların uzatılmasına ilişkin mutabakat, Belçika Başbakanı Bart de Wever tarafından da teyit edildi. de Wever, mutabakata "tartışmasız ve problemsiz" bir şekilde ulaşıldığını açıkladı.

18. yaptırım paketi onaylanmadı

Yaptırımların süresinin sona ereceği 31 Temmuz öncesinde bu konuda hızlı bir mutabakat sağlanırken, AB liderlerinin Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketi konusunda anlaşamadığı duyuruldu. Rus enerji sektörü, bankaları ve Rusya'nın gölge tanker filosunu hedef alan yeni yaptırım paketi, Slovakya'nın onay vermemesi nedeniyle kabul edilemedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, daha önce yaptığı açıklamada AB'nin Rus gazı ithalatını 2027 yılına kadar tamamen yasaklama planları konusundaki endişelerini dile getirmiş ve Slovakya'nın 2027 sonrasındaki gaz tedarikine ilişkin endişeleri giderilmediği sürece 18'inci yaptırım paketine onay vermeyeceklerini duyurmuştu.

Görüşmeler sürecek

Diplomatlar, 18. yaptırım paketine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde AB büyükelçileri arasında devam etmesini ve daha önce olduğu gibi bu yaptırım paketine ilişkin anlaşmazlıkların da aşılmasını bekliyor.

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı işgal hareketini başlattığı 2022 şubat ayından bu yana Rusya'ya çok sayıda ekonomik ve finansal yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar arasında Rusya Merkez Bankası'na ait yaklaşık 200 milyar euro'luk kaynağın dondurulması ve 2400'ü aşkın Rus siyasetçi, asker, iş adamı ve şirkete yönelik münferit yaptırımlar da yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin bu yaptırımların süresini altı ayda bir yeniden uzatması gerekiyor. Mevcut yaptırımların süresi, 31 Temmuz'da sona eriyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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