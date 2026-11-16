AB Rusya yaptırımlarını genişletti, listeye 50 Rus bankası ve finans kuruluşu girdi - Son Dakika
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AB Rusya yaptırımlarını genişletti, listeye 50 Rus bankası ve finans kuruluşu girdi

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AB Rusya yaptırımlarını genişletti, listeye 50 Rus bankası ve finans kuruluşu girdi
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AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek 12 kişi ve 101 kuruluşu daha kara listeye ekledi. Listede 50 Rus bankası ve finans kuruluşu ile petrol rafinerileri ve enerji şirketleri yer alıyor; listeye girenlerin mal varlıkları donduruluyor ve AB'ye seyahat yasağı uygulanıyor.

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleterek 12 kişi ve 101 kuruluşu daha listeye eklerken, yaptırım kapsamına alınan kuruluşlar arasında 50 Rus bankası ve finans kuruluşu da yer aldı.

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi bugün Brüksel'de toplandı. AB dışişleri bakanları, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek 12 kişi ve 101 kuruluşu daha kara listeye ekledi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından yayımlanan açıklamada, "Konsey, Rusya'nın Ukrayna'da sivil altyapı da dahil olmak üzere ayrım gözetmeyen saldırılarına cevap olarak bugün 12 kişi ve 101 kuruluş aleyhinde ilave kısıtlayıcı tedbirler uyguladı. Bu kişi ve kuruluşlar, Rusya'nın saldırı savaşında önemli gelir sağlayan ekonomik sektörlerdeki rolleri ve gölge filoya destekleri nedeniyle hedef alındı" denildi.

Yaptırım listesine alınanlar arasında 50 Rus bankası ve finans kuruluşunun da yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "AB, Rusya'nın bankacılık sektörüne yönelik yaptırımları aşamalı olarak sıkılaştırıp genişleterek devlet gelirlerinin aktarılmasını ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmesini sağlayan kanalları kesiyor" ifadeleri kullanıldı. Yaptırımların hedefi olan kuruluşlar arasında ayrıca petrol rafinerileri, enerji şirketleri ve Rus petrolünün uluslararası ticaretini ve taşınmasını sağlayan şirketler de yer aldı.

İrlandalı gazeteci ve tanınmış iş insanları da yaptırım listesinde

Yaptırım listesine eklenen 113 kişi ve kuruluş arasında İrlandalı gazeteci Chay Bowes da yer aldı. Rus medya kuruluşu RT için çalışan ve Rus hükümeti adına propaganda yaptığı iddiasıyla yaptırım listesine alınan Bowes'un, "bilgi manipülasyonuna ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı meşrulaştıran ve devamına destek sağlayan söylemlerin yayılmasına katıldığı" belirtildi. Üye devletler, Bowes'un yanı sıra Rus televizyoncular Vitaly Eliseev ve Petr Marchenkko ile Ukrayna doğumlu blog yazarı ve askeri yorumcu Yurii Podoliaka'yı da kara listeye aldı. Yaptırım uygulananlar arasında ayrıca Rus e-ticaret devi Wildberries'in kurucusu Tatyana Kim ve bir diğer e-ticaret devi Ozon ile Yandex yatırımlarıyla tanınan iş insanı Aleksandr Çaçava gibi tanınmış iş insanları da yer aldı.

AB diplomatlarının gelecek hafta açıklanması beklenen, daha kapsamlı ve sektörel tedbirler içeren 22'nci yaptırım paketi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kara listeye alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruluyor

Yaptırımlar kapsamında kara listeye alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken, bunlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ve ekonomik kaynak sağlanması da yasaklanıyor. Ayrıca yaptırım listesine alınan kişilere AB ülkelerine seyahat yasağı uygulanıyor. AB, Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana 4 bin 600'den fazla kişi ve kuruluşu yaptırım kapsamına aldı.

Kaynak: İHA
PolitikaEkonomiEnerjiFinansRusyaDünyaSon Dakika

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