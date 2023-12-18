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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: 'Kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz' - Son Dakika
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: 'Kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya'ya gelerek Şeb-i Arus törenine katıldı. Büyükelçi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre alanında ve kültür mirasının korunması konusunda birlikte çalıştıklarını belirtti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da AB Delegasyonu ve büyükelçilere teşekkür ederek, Konya'nın iklim değişikliğinden etkilenecek bir şehir olduğunu ve AB ile bu konuda yoğun faaliyet yürüttüklerini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: \'Kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz\'
18.12.2023 - 22:21,
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- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: "Kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz"

KONYA - Şeb-i Arus töreni için Konya'ya gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre alanında bunun yanı sıra kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB'ye üye devletlerin büyükelçileri dün Konya'ya gelerek Şeb-i Arus törenine katıldı. Bugün ise Konya Büyükşehir Belediyesine ait Taş Bina'sındaki sergi alanını gezerek Konya ve Konya tarihi hakkında bilgi aldıktan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la buluştu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Başkan Altay'ın misafirperverliği için teşekkür etti. Büyükelçi Landurt, "Öncelikle belediye başkanına beni misafir ettiği için teşekkür ederim. Konya'ya ilk defa gelmiyorum ama bu sefer Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile Konya'ya geldim. Dün akşam gerçekten benzersiz, eşsiz bir deneyim yaşadık. Şeb-i Arus törenlerini izleyebildik, çok güzeldi gerçekten. Belediye başkanına bunun içinde çok teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda birlikte yaptığımız çalışmalar içinde teşekkür etmek isterim. Çevre alanında bunun yanı sıra kültür mirasının korunması hakkında birlikte çalışıyoruz. Bu kadar güzel renove edilen binanın önünde bulunmak da benim içi mutluluk" diye konuştu.

"AB ile özellikle çevre ve iklim değişikliği alanında çok yoğun faaliyet yürütüyoruz"

AB Delegasyonu ve büyükelçilere teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Meyer'e ve Avrupa Birliği'nin tüm büyükelçilerine çok teşekkür ediyorum. Dün Şeb-i Arus vesilesiyle şehrimizde bulundular. Bugün de hem valimizi hem de bizi ziyaret ettiler. Tüm büyükelçilerimize Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği ile özellikle çevre ve iklim değişikliği alanında çok yoğun faaliyet yürütüyoruz. Konya iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerden birisi. Büyükelçimizle birlikte koordinasyonlu çalışma alışkanlığımız var. Bu ziyaret de bunu perçinlemiş oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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