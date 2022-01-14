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AB, Türkiye-Ermenistan görüşmesinden memnun - Son Dakika

AB, Türkiye-Ermenistan görüşmesinden memnun

14.01.2022 23:28
AB, Türkiye-Ermenistan görüşmesinden memnun

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan "ilişkilerin normalleşmesi" sürecinden memnun olduğunu açıklayarak, ilişkilerin normalleşmesine yönelik destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan "ilişkilerin normalleşmesi" sürecinden memnun olduğunu açıklayarak, ilişkilerin normalleşmesine yönelik destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye ve Ermenistan arasında başlayan 'ilişkilerin normalleşmesi' sürecinden memnun olduğunu açıkladı. AB Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, "İlişkilerin normalleşmesine yönelik daha fazla somut adım, bölgesel istikrar, uzlaşma ve ekonomik kalkınma beklentileri için bir adım olacaktır" denildi.

Açıklamada, "AB, hem Türkiye'nin hem de Ermenistan'ın karşılıklı ilişkilerinin normalleşmesi için çalışmaya istekli olmasını ve bu amaçla Özel Elçilerin atanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Özel Temsilcilerin bugün gerçekleştirdikleri ilk toplantı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdı. AB hem Türkiye'yi hem de Ermenistan'ı bu konuda daha fazla çaba göstermeye teşvik ediyor" ifadelerine yer verildi.

"AB ilişkilerin normalleşmesine yönelik destek sağlamaya hazır"

Açıklamada, "Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, AB'nin her iki ülkeyle de ilişkisi açısından önem taşımaktadır. AB, 2014 yılından bu yana ekonomi, kültür, eğitim ve iletişim alışverişi gibi birçok alanda ilişkilerin normalleşmesine zemin hazırlamayı amaçlayan projelere 4,5 milyon eurodan fazla kaynak sağladı. AB, ilişkilerin normalleşmesine yönelik olası ek adımlara daha fazla destek sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, 13 yılın ardından ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti. - BRÜKSEL

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Ekonomik Kalkınma, Avrupa Birliği, Ermenistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB, Türkiye-Ermenistan görüşmesinden memnun - Son Dakika


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