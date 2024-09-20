AB, Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AB, Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek

AB, dondurulan Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi sağlayacak.

20.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro'ya kadar kredi sağlayacak.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketini açıkladı. Von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın aralıksız devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın sürekli AB desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. AB Komisyonunun G7 taahhüdü kapsamında Ukrayna'ya 35 milyar euro'ya (39 milyar dolar) kadar kredi sağlayacağını belirten Von der Leyen, bunun AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşasına bir diğer önemli katkısı olduğunu söyledi.

Von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu parayı başta enerji ve savunma olmak üzere okullarda, kreşlerde ve üniversitelerde bomba sığınakları inşa etmek için harcayacağız" dedi. Von der Leyen ise "Artık bu krediyi Ukrayna'ya çok hızlı bir şekilde teslim edebileceğimizden eminiz. Fonların en iyi nasıl kullanılacağına siz karar vereceksiniz" ifadesini kullandı.

G7 ülkeleri Haziran'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin teminat gösterilerek Ukrayna'ya yaklaşık 45 milyar euro (50 milyar dolar) kredi verilmesi konusunda anlaşmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Enerji, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement