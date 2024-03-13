AB, Ukrayna'ya 5 Milyar Euro İlave Askeri Destek Sağlama Kararı Aldı - Son Dakika
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Politika

AB, Ukrayna'ya 5 Milyar Euro İlave Askeri Destek Sağlama Kararı Aldı

AB, Ukrayna\'ya 5 Milyar Euro İlave Askeri Destek Sağlama Kararı Aldı

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, 2024 yılı için Ukrayna'ya 5 milyar euro ilave askeri destek konusunda anlaşmaya sağladı. AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı, AB üyesi 27 ülkenin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na aktarılmak üzere 5 milyar euro bütçe ayırma konusunda prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu.

13.03.2024 23:04
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Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, 2024 yılı için Ukrayna'ya 5 milyar euro ilave askeri destek konusunda anlaşmaya sağladı.

AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı, AB üyesi 27 ülkenin büyükelçilerinin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na aktarılmak üzere 5 milyar euro bütçe ayırma konusunda prensipte anlaşma sağladıklarını duyurdu. Açıklamada, "AB, Ukrayna'ya kalıcı destek sağlama ve ülkenin kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatın tedarik edildiğinden emin olma konusundaki kararlılığını muhafaza etmektedir" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuya ilişkin olarak yayınladığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi'nin (COREPER), Ukrayna'ya 5 milyar euro daha askeri yardım konusunda uzlaştığını ifade ederek, "Mesaj net: Ukrayna'ya kazanması için gerekli her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ise sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Borrell'in Ukrayna'ya askeri yardım için Avrupa Barış Fonu'nun finansal tavanını 5 milyar euro artırma çağrısını destekleyen AB üyesi ülkelere müteşekkir olduğunu söyledi. Kuleba, "Bu, Avrupa'nın ortak zaferimize ulaşma konusundaki birlik ve kararlılığının güçlü ve zamanında ortaya konulan bir dışavurumudur. Nihai kararın Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sonraki toplantısında onaylanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Avrupa Barış Fonu, 2021 yılında AB'nin savunma ve güvenlik menfaatleri çerçevesinde AB üyesi olmayan ülke ve uluslararası kuruluşlara askeri destek sağlamak üzere kurulmuştu. Söz konusu ilave askeri destek Avrupa Barış Fonu'na 2022 başından bu yana Ukrayna'ya taahhüt edilen 6,1 milyar euroya ek olarak aktarılacak.

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sonraki toplantısının 18 Mart'ta Brüksel'de yapılması planlanıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AB, Ukrayna'ya 5 Milyar Euro İlave Askeri Destek Sağlama Kararı Aldı - Son Dakika

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