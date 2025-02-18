AB, Yaptırımları Sürdürme Kararında - Son Dakika
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Politika

AB, Yaptırımları Sürdürme Kararında

Dombrovskis, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını azaltsa da AB'nin kendi yaptırımlarını sürdüreceğini belirtti.

18.02.2025 14:25
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Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası değişse de Avrupa Birliği'nin (AB) kendi yaptırım politikasını uygulamaya devam edeceğini söyleyerek, "Bildiğiniz üzere 16. yaptırım paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu üyesi Valdis Dombrovskis, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Maliye Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna'da barış görüşmeleri çerçevesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletebileceğinin konuşulduğu ve bu durumda Avrupa Birliği'nin de benzer adımlar atıp atmayacağı yönündeki soruyu cevaplandıran Dombrovskis, "Trump yönetiminin adımlarıyla birlikte Avrupa Birliği'nin kendi güvenliğiyle ilgili konuları daha fazla kendi eline alması gerektiği çok açık bir hale geldi. Bu durum yaptırım politikasını da kapsıyor. Bildiğiniz üzere, 16. yaptırım paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

"AB, savunma için bütçe kurallarını gevşetmeye hazır"

Dombrovskis ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun üye devletlerin savunma harcamalarını artırmalarını kolaylaştırmak için bütçe kurallarını gevşetmeye yönelik teklifler konusunda hızlı bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. AB Maliye Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerinin gündemde olacağını vurgulayan Dombrovskis, "Bu konu, dün Paris'teki liderler zirvesinde de ele alındı ve AB'nin hem savunma harcamaları ile savunma kapasitelerini hem de Ukrayna'ya gerekli desteği sağlama konusundaki tepkilerini artırması gerektiği çok açık. Avrupa Komisyonu tarafı olarak şu anda, AB'nin mali kuralları çerçevesinde savunma harcamaları için daha fazla esneklik sağlanması ve AB düzeyinde savunma için ek finansman sağlanması konusunda elimizde hangi seçenekler mevcut, bunları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, "Üye devletlerin savunma harcamaları ve ek esneklik konusunda çok hızlı hareket etmemiz gerektiği açık. Önümüzdeki haftalarda metodoloji üzerinde çalışmayı planlıyoruz ve böylece hızlı hareket etmeye hazır olacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya kendi savunmasını finanse etmesi gerektiği yönündeki mesajlarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun savunma harcamalarını AB'nin kamu harcamaları sınırlamalarından muaf tutmayı teklif edeceğini açıklamıştı.

AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlenen Polonya'nın Maliye Bakanı Andrzej Domanski de savunma harcamalarının AB'nin bütçe kurallarının güvenilirliğine zarar vermeden artırılabileceğini söylemişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Valdis Dombrovskis, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

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