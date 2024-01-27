ABB Başkanı Yavaş: "En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet duygusu"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Köprüler yaptık, yollar açtık, yeni tesisler kazandırdık ancak en büyük projemiz başkentte oluşturduğumuz bereket, sağlık ve huzur ortamı oldu. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev süresinde hayata geçirdiği projelerini "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda anlattı. Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yavaş, yaptığı konuşmada Ankara'nın yönetim anlayışında büyük bir zihniyet değişikliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışını hakim kıldık. Köprüler yaptık, yollar açtık, yeni tesisler kazandırdık ancak en büyük projemiz başkentte oluşturduğumuz bereket, sağlık ve huzur ortamı oldu. En çılgın projemiz kente getirdiğimiz adalet, kardeşlik ve güven duygusu oldu" ifadelerini kullandı.

"Korkacak hiçbir şeyimiz yok"

Son beş yılda 4 binden fazla ihaleyi internette canlı yayınladıklarına dikkati çeken Yavaş, "İnternet sitemizde tüm mali raporlar ile Sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bitirdiğimiz projelerin üzerine maliyetlerini pankartla asıp halkla paylaşıyoruz, her fırsatta da hesap veriyoruz. Halkın parası bereketleniyor. Yandaşlara değil, hak edene iş veriliyor" ifadesini kullandı.

"Ankara halkını kazıklamıyoruz"

2013 yılında ABB bütçesinin 2 milyar 20 milyon dolar olduğunu hatırlatan Yavaş, şu an bütçelerinin 1 milyar 147 milyon dolar olduğunu ifade ederek, "Hep ekonomik sıkıntının etkisi var. Ankara halkını kazıklamıyoruz. Halka suyu ve otobüs biletini en uygun fiyattan veriyoruz. Dolayısıyla gelirlerimiz düşüyor. Pandemi döneminde esnaftan kira almadık, ceza kesmedik. Bugün ortaya çıkanlar pandemi döneminde 8 bine yakın esnafa ceza kesmiştir. Cebine bir kuruş girmeyen esnafa. Gelirimiz 10 yılda yarı yarıya azaldı" diye konuştu.

"Çok az susuz köyümüz kaldı"

Ankara'nın köylerindeki açıktan akan lağım sorununun büyük bir bölümünü çözdüklerini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"5 yılda 171 köyde açıktan akan kanalizasyon sorununu çözdük. 61 köyde ise çalışmalarımız devam ediyor. Evde birkaç saat suyunuz kesildiği zaman nasıl tedirgin olursunuz, ne zaman gelecek diye. Adeta hayat durur. Şimdi de bunun 25 ve 30 yıldır devam ettiğini düşünün. Köylerimizin ve mahallelerimizin çoğunda su yok. Taşımayla geliyor. Ankara'da göreve geldiğimizde yüzlerce köye taşınan su tankeri işi bitti. Çok az susuz köyümüz kaldı. Cumhuriyetin başkentinde bazı mahallelere 10 yıldır tankerle su götürülüyordu."

"13 bin öğrencimizi ücretsiz bir şekilde ağırladık"

Ankara'ya şehir dışından gelen öğrencilerin yurt problemini otel ve pansiyon kiralayarak çözmeye çalıştıklarını anlatan ABB Başkanı Yavaş, şöyle konuştu:

"Başkente gönderen ailelere dedik ki 'Evlatlarınız sadece sizin değil sonuçta bu vatanın evladı. Biz onlara anneli ve babalık yaparız. Onları eğitimlerinden mahrum etmeyeceğiz'. Bugüne kadar 13 bin öğrencimizi ücretsiz bir şekilde ağırladık. Şu ana kadar bine yakın öğrenciyi de ağırlamaya devam ediyoruz. Bin 200 civarında depremzedeyi de ağırlamaya devam ediyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada, "Ankara'ya emek emek hizmet eden, alnının terini Ankara'nın sokaklarına akıtan, pandemide 'Ben buradayım deyip' yalnız bırakmayan, yoksullara maddi yardım yapan, kursaklarından et geçmesini sağlayan, tencereyi kaynatan, hem de evlerini ısıtan Mansur Yavaş ile ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile zona erdi. - ANKARA