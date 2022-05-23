ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: "Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın" - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: "Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın"

23.05.2022 15:26
ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: "Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın"

Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Pyongyang'ı bu "tarihi yanlışı" düzeltmeye ve kaçırılan Japonların akıbetini açıklamaya çağırdı.

Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, Pyongyang'ı bu "tarihi yanlışı" düzeltmeye ve kaçırılan Japonların akıbetini açıklamaya çağırdı.

Güney Kore ve Japonya dahilindeki Asya seyahati dolayısıyla Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ailelerine duyduğu üzüntüyü belirten Biden'ın "Kuzey Kore'yi bu tarihi yanlışı düzeltmeye ve kayıp olarak kayıtlara geçen 12 Japon vatandaşın akıbetini açıklamaya çağırdığı" kaydedildi. Dayanışma göstergesi olarak kurbanların yakınlarıyla bir araya geldiği bildirilen Biden'ın, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın "bu acı verici sorunu çözme" çabalarına destek verdiği ifade edildi.

DİPLOMATİK SORUN

Kuzey Kore tarafından 1970 ve 1980'lerde kaçırılan Japon vatandaşları, Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze programı ile birlikte Japonya ile Kuzey Kore arasındaki en büyük diplomatik sorunların başında geliyor. Japonya resmi olarak 17 kişinin Kuzey Kore tarafından kaçırıldığını belirtirken, 17 kişiden 5'inin 2002'de ülkelerine iade edildiği biliniyor.

(Burak Ersoy - İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye çağrı: "Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın" - Son Dakika
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