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ABD Başkanı Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunu belirtti - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü geleneği olan 'hindi affetme töreni'nde Gazze'deki esirlerle ilgili soruya yanıt vererek, esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın yakın olduğuna inandığını söyledi. Hamas ile İsrail arasında bir esir takası anlaşması için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılması planlandığı ifade edildi.

ABD Başkanı Biden, Gazze\'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunu belirtti
20.11.2023 22:45  - Güncelleme: 22:47

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğuna inandığını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da her yıl düzenlenen Şükran Günü geleneği olan "hindi affetme töreni"nde Gazze'deki esirlerle ilgili soruyu yanıtladı.

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmanın yakın olup olmadığına ilişkin soruya Biden, "Öyle olduğuna inanıyorum." yanıtını verdi.

Biden, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve "konuşmaya hazır olmadığını" söyledi.

Hamas ile İsrail arasında esir takası iddiası

ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da dün, sosyal medya platformu X hesabından söz konusu haberi paylaşarak "Henüz bir anlaşmaya varmadık ancak bir anlaşmaya varmak için çok çalışmaya devam ediyoruz." diye yazmıştı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bugün yaptığı açıklamada, "Hamas ile İsrail arasında bir esir takası için önümüzde sadece küçük zorluklar kaldı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunu belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın yakın olduğunu belirtti - Son Dakika
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