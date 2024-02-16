Biden, İsrail'e Refah kentinde sivillerin güvenliğini sağlamadan saldırmaması gerektiğini vurguladı - Son Dakika
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Politika

Biden, İsrail'e Refah kentinde sivillerin güvenliğini sağlamadan saldırmaması gerektiğini vurguladı

Biden, İsrail\'e Refah kentinde sivillerin güvenliğini sağlamadan saldırmaması gerektiğini vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah kentinde sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı. Biden ve Netanyahu, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri de görüştü.

16.02.2024 10:32
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği 40 dakikalık telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah kentinde sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden ve Netanyahu, yaklaşık 40 dakika süren telefon görüşmesinde devam eden ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri görüştü. ABD Başkanı Biden, esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini bir kez daha ifade etti. Gazze'deki son durumu da ele alan Biden ve Netanyahu, insani yardımın "çaresizlik" içerisindeki Filistinlilere ulaştırılmasının aciliyetini görüştü. Refah'taki duruma değinen Biden, İsrail'in Refah kentinde sivillerin güvenliğinin sağlanması konusunda inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın saldırmaması gerektiğini vurguladı.

"İsrail, Filistinlilerle kalıcı bir çözüme yönelik uluslararası dayatmaları kesinlikle reddetmektedir"

Netanyahu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında bir barış anlaşmasına tarafların direkt olarak yürüteceği müzakerelerle varılabileceğini belirtti. Netanyahu, "İsrail, Filistinlilerle kalıcı bir çözüme yönelik uluslararası dayatmaları kesinlikle reddetmektedir. Bu tür anlaşmalara tarafların yürüteceği önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılabilir. İsrail, Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edecektir. 7 Ekim'in ardından böyle bir tanıma terörizme büyük bir ödül verecek ve gelecekteki herhangi bir barış anlaşmasını engelleyecektir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden, İsrail'e Refah kentinde sivillerin güvenliğini sağlamadan saldırmaması gerektiğini vurguladı - Son Dakika

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