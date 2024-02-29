ABD Başkanı Biden: İsrail'in Filistinlilere ateş açması ateşkes görüşmelerini zorlaştırır - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Biden: İsrail'in Filistinlilere ateş açması ateşkes görüşmelerini zorlaştırır

ABD Başkanı Biden: İsrail\'in Filistinlilere ateş açması ateşkes görüşmelerini zorlaştırır

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasının İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini 'zorlaştıracağını' belirterek, 'Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum' dedi.

29.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine İsrail tarafından ateş açılmasının İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini "zorlaştıracağını" belirterek, "Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardında ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Biden, saldırı ile ilgili bilgileri kontrol ettiklerini ifade ederek, "Şu anda bunu kontrol ediyoruz. Ne olduğuna dair birbiriyle çelişen iki versiyon var. Henüz bir cevabım yok" dedi.

Bir gazetecinin İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin sorusuna cevap veren Biden, saldırının ateşkes görüşmelerini "zorlaştıracağını" belirtti. Pazartesi gününe kadar geçici bir ateşkesin muhtemelen gerçekleşmeyeceğini söyleyen Biden, "Bölgedeki insanlarla telefonda görüştüm. Muhtemelen pazartesiye kadar olmaz ama umutluyum" dedi.

Can kaybı 112'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini açıklamış, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktarmıştı.

Biden saldırı öncesi ateşkes için pazartesiyi işaret etmişti

Biden, geçtiğimiz günlerde Gazze'de ateşkes için yürütülen görüşmelerin ne zaman sonuçlanabileceği yönündeki soruya, "Umarım hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım (Jake Sullivan) bana yaklaştığımızı söyledi. Henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki pazartesiye kadar (4 Mart) ateşkese varmamızı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden: İsrail'in Filistinlilere ateş açması ateşkes görüşmelerini zorlaştırır - Son Dakika

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