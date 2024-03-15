ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in " İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" sözlerine ilişkin, "Bence iyi bir konuşma yaptı" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yahudi kökenli ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, "İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" sözlerine değinen Biden, "Bence iyi bir konuşma yaptı. Sadece kendisinin değil pek çok ABD'linin paylaştığı ciddi bir endişeyi dile getirdi" dedi. Biden, Schumer'in konuşmasıyla ilgili olarak kendisini ve ekibini önceden bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
Schumer, Senato kürsüsünde dün yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirterek, "Netanyahu koalisyonu 7 Ekim'den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun değil. O zamandan bu yana dünya kökten değişti ve İsrail halkı şu anda geçmişe takılıp kalmış bir yönetim tarafından boğuluyor. Bir demokrasi olarak İsrail'in kendi liderlerini seçme hakkı vardır ve bırakalım taşlar yerine otursun. Ancak önemli olan İsraillilere bir seçenek sunulmasıdır. İsrail'in 7 Ekim'den sonraki geleceği hakkında yeni bir tartışma yapılmalı. Bence bu en iyi şekilde bir seçim yapılarak gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Biden, Schumer'in İsrail hakkındaki sözlerini destekledi - Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına destek vermekle suçladığı Almanya aleyhindeki davanın duruşmalarının 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Nikaragua'nın başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesi talebi de duruşmalarda ele alınacak.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda, şahısların evlerinde yapılan aramada cep telefonları, bilgisayar, örgütsel doküman ve sprey kutuları ele geçirildi.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kemerliler Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu. Göreve geldiklerinde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını ifade eden Sesli, ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bir açıklama yaparak, partinin kuruluşundan bugüne görev yapmış olan tüm İl Başkanları ile birlikte inançla yürüdükleri yolda hazır ve kararlı olduklarını ifade etti. Çağlayan, tüm Zonguldaklıları şehrin daha ileri gitmesi için sahaya çıkmaya çağırdı ve hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, tüm hemşerilerini Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'a destek vermeye davet etti.
Slovakya'da muhalefet partileri İlerici Slovakya (PS) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS), basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla binlerce kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenledi. Başbakan Robert Fico hükümeti aleyhinde gerçekleşen gösteride, hükümetin Slovakya Radyo ve Televizyonu'nu (RTVS) siyasallaştırmak istediği iddia edildi. Protestoya destek verenler, hükümetin medyayı kendi sözcüsü haline getirmek istediğini ve totaliter uygulamalara başvurduğunu savundu.
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ATM'lerden QR kod ve cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden ve kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran 60 şüpheliden 34'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda materyal, para, kripto soğuk cüzdan ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'daki iftar programında Filistin'deki zulmün son bulması çağrısında bulundu. Özel, ayrıca CHP'nin Filistin'e olan desteğinin devam ettiğini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artvin'e gerçekleştirdiği ziyaretlerde yaptığı konuşmada, gerçek belediyeciliğin Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ile başladığını belirtti. Tunç, Erdoğan'ın İstanbul'u yaşanabilir hale getirdiğini ve AK Parti'nin kurulmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasını engellemeye çalışan şer güçlerle mücadele ettiklerini ve millete hizmet etmenin önemini vurguladı.
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