ABD Başkanı Biden, Türkiye'ye Teşekkür Etti

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile ABD arasında varılan anlaşma çerçevesinde MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen esir takasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimiz Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç zorlu ve cesur bir karar vererek bizim yanımızda durdular, minnettarım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin serbest bırakılmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen esir takasının ardından "Bugün güzel bir gün" diyerek konuşmasına başlayan Biden, "Bugün, Rusya'da haksız yere hapsedilen üç Amerikan vatandaşı ve bir Amerikan yeşil kart sahibi nihayet evlerine dönüyor: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara Murza" dedi.

Toplamda 5 Alman ve kendi ülkelerinde siyasi tutuklu olan 7 Rus vatandaşının da aralarında bulunduğu 16 esirin serbest bırakılmasını sağladıklarını belirten Biden, "Bu kadın ve erkeklerden bazıları yıllardır haksız yere tutuluyor. Hepsi hayal bile edilemeyecek acılara ve belirsizliğe katlandı. Bugün, çektikleri ıstırap sona erdi" şeklinde konuştu.

Biden, bunun Soğuk Savaş döneminden bu yana en büyük takas olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Biden, "Müttefiklerimiz olmadan bunu gerçekleştirmek imkansızdı. Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç ayağa kalktı. Zorlu ve cesur bir karar vererek bizim yanımızda durdular. Müttefiklerimize minnettarım. Bu, dünyada güvenebileceğiniz ve dayanabileceğiniz dostlara sahip olmanın neden hayati önem taşıdığının güçlü bir örneğidir. İttifaklarımız Amerikalıları daha güvenli kılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yönetimim şu ana kadar 70'in üzerinde Amerikalıyı eve getirdi"

Dünyanın dört bir yanında haksız yere alıkonulan ya da esir tutulan her ABD'linin ailesine kavuşması için çalışacağını belirten Biden, "Yönetimim şu ana kadar, birçoğu göreve geldiğimden beri esaret altında olan bu tür 70'in üzerinde Amerikalıyı eve getirdi" dedi.

Haksız yere esir tutulanlara seslenen Biden, "Bugün Paul, Evan, Alsu ve Vladimir'in dönüşünü kutluyor ve aileleriyle birlikte seviniyoruz. Dünyanın dört bir yanında hala haksız yere alıkonulan ya da esir tutulanları hatırlıyoruz. Ailelerine verdiğimiz sözü bir kez daha teyit ediyoruz: Sizi görüyoruz. Sizinle birlikteyiz. ve sevdiklerinizi ait oldukları yere, evlerine getirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON