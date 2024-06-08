ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların durması ve esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Biden ayrıca Ukrayna'da Rusya'ya karşı kararlılıkla duracaklarını vurguladı.

08.06.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında, "Tüm esirler evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun gerçekleşmesi şart" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki Elysee Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinin ardından Ukrayna ve Gazze ile ilgili düzenlenen toplantıda Gazze Şeridi'nde 4 esirin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgedeki çatışmaların durması çağrısını yineledi. ABD'nin ateşkes önerisini desteklediklerini ifade eden Macron, bölgede yeni bir çatışmanın meydana gelmesini önlemek için çabalarını iki katına çıkaracaklarını vurguladı. Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden çatışmanın ardından güneydeki Refah'ta durumun ve sivil kaybının kabul edilemez olduğunu belirten Macron, İsrail'in insani yardımlar için tüm geçiş noktalarını açmamasının ise tahammül edilemez olduğunu vurguladı. Macron, ABD ve Fransa'nın Lübnan'daki gerginliklerin tırmanmasını önlemek için ortak çabalarını 2 katına çıkaracağını bildirdi.

"Tüm esirler evlerine dönene kadar çalışmayı bırakmayacağız"

Konuşmasında Fransa ve ABD arasındaki dostluğu vurgulayan ABD Başkanı Joe Biden ise, Gazze Şeridi'nde 4 esirin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Washington'un Filistin topraklarında tutulan kişilerin serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Biden, "Tüm esirler evlerine dönene ve ateşkes sağlanana kadar çalışmayı bırakmayacağız. Bunun gerçekleşmesi şart" dedi.

ABD Başkanı ayrıca Putin'in Ukrayna'da durmayacağını ve Rusya'ya karşı kararlılıkla duracaklarını belirtti. Biden, "Biz, dünya genelinde özgürlük ve demokrasiyi desteklemek için Fransa'nın yanındayız" diyerek konuşmasını noktaladı. - PARİS

Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Joe Biden, Ukrayna, Fransa, Rusya, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:02:52. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement