Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika
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Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı

06.08.2022 22:13
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Temmuz'da yapılan Covid-19'un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin negatif çıktığını ifade ederek, ikinci bir negatif teste kadar Biden'ın Beyaz Saray'da kendini tecrit edeceğini söyledi.

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz'da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz'da ise Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden'ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı. - WASHINGTON

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Biden'a yapılan son Covid-19 testi pozitif çıktı Biden'a yapılan son Covid-19 testi pozitif çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika
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