ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
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ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

30.08.2022 12:08
ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü.

ABD'de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve First Lady'nin bugün Washington DC'ye döneceğini açıkladı. Alexander, First Lady'nin hastalığı boyunca "soğuk algınlığına benzer semptomlar" gösterdiğini belirtti.

First Lady, Covid-19 testinin pozitif çıktığı 24 Ağustos tarihinden bu yana ABD'nin Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evinde tecrit altında tutuluyordu.

Ayrıca Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta COVID-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'ta ise Covid-19 testinin negatif çıktığı açıklanmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD First Lady'si Biden'ın Covid-19 testi negatife döndü - Son Dakika
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