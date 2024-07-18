ABD Başkanı Joe Biden'ın Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden'ın Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteren Biden, karantinaya girecek. Biden'ın aşılı olduğu ve Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği belirtildi. Beyaz Saray, Biden'ın durumu hakkında düzenli olarak bilgi paylaşacağını açıkladı.

18.07.2024 09:51
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ABD Başkanı Joe Biden'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteren Biden, karantinaya girecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Biden'ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtildi. Biden'ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı. Beyaz Saray'ın Biden'ın durumu hakkında düzenli olarak bilgi paylaşacağı aktarıldı.

Pfizer'ın geliştirdiği Covid hapından aldı

Biden'ın doktorundan yapılan yazılı açıklamada da, "Başkan halsizlik, burun akıntısı ve öksürük dahil üst solunum yolu semptomlarıyla başvurdu. Günün ilk etkinliğinde kendini iyi hissetti, ancak daha sonra kendisini iyi hissetmediği için Covid-19 testi yapıldı ve sonucu pozitif çıktı. Başkan, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurallarına uygun olarak karantinaya girecek. Semptomları hafif seyrediyor, solunum hızı, ateşi ve nabzı normal. Başkan ilk Paxlovid dozunu aldı. Rehoboth'taki evinde kendini izole edecek" ifadeleri kullanıldı.

"Kendimi iyi hissediyorum"

Biden, Delaware'ye gitmek üzere Las Vegas'ta Air Force One uçağına bindiği sırada gazetecilere, "İyiyim, kendimi iyi hissediyorum" dedi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Biden, "Covid-19 testim pozitif çıktı, ancak kendimi iyi hissediyorum ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Karantinada olacağım ve bu süre zarfında ABD halkı için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Daha önce de yakalanmıştı

Biden ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden'ın Korona Virüs Testi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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