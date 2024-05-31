ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Katar aracılığıyla Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu ve yeni teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin...

Politika

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'den Hamas'a yapılan üç aşamalı yeni bir teklifi kamuoyuna açıkladı ve Hamas'a Gazze'de ateşkes karşılığında, İsrailli rehinelerin salıverilmesini öngören planı kabul etmeleri çağrısı yaptı.

Beyaz Saray'daki açıklamasında İsrail'in teklifinin üç aşamalı olduğunu söyleyen ABD Başkanı, ilk aşamanın altı hafta süreceğini şunları içereceğini belirtti;

Tam bir ateşktes, İsrail güçlerinin Gazze'nin nüfus barındıran tüm alanlarından çekilmesi, aralrında kadın, yaşlı ve yaralıların bulunduğu bazı rehinelerin serbest bırakılması.

Bunun karşılığında da yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılacağını söyleyen ABD Başkanı, Filistinlilerin Gazze'nin her yanındaki evlerine gidebileceğini ve insani yardım miktarının büyüyeceğini belirtti.

Biden bu sırada Gazze'ye her günyardım malzemesiyle yüklü kamyonun gireceğini de söyledi ve "Bir ateşkesle bu yardım, tüm ihtiyaç duyanlara güvenli ve etkin bir şekilde dağıtılabilir. Bütün bunlar ve daha fazlası derhal başlayabilir"dedi.

ABD Başkanı ikinci aşamadaysa, geriye kalan tüm sağ rehinelerin geri dönmesinin ve geçici ateşkesin kalıcı olarak tam anlamıyla devreye girmesinin planlandığını belirtti.

Ateşkesin daimi olarak "tüm düşmanca faaliyetlere son verilmesine" döneceğini kaydetti.

ABD Başkanı, ilk ve iknci aşamalar arasında zorlu müzakerelerin yapılması gerektiğini de kabul etti.

Biden, İsrail'in planının üçüncü aşamasında da 7 Ekim'de rehin alınıp, hayatını kaybeden tüm rehinelerden geriye kalanların geri verilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

İsrail'de bu teklifi kabul etmeyecek olanların bulunduğunu bildiğini söyleyen Biden "İsrail lider kadrosuna, ne tür bir baskı gelirse gelsin bu anlaşmanın arkasında durmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

İsrail halkına seslenen Biden ayrıca, ülkeye ömür boyu süren bir bağlılığının bulunduğunu vurgularken "Sizden bir geri adım atıp, bu anın kaybedilmesi halinde neler olacağını düşünmenizi istiyorum" diye konuştu.

Joe Biden, bölgenin diplomatik bir çözüme ihtiyacı olduğunu ve Lübnan sınırında da daha sakin bir durumun gerektiğini vurguladı. Biden, ülkesinin Gazze'de okul ve hastane inşaatına da yardımcı olacağını belirtti.

Hamas yetkilileri Perşembe günkü açıklamalarında, saldırılar sürerken daha fazla müzakereye katılmayacaklarını söylemiş ancak, İsrail savaşı durdurursa rehineler karşılığında Filistinli mahkumların verileceği "tam bir anlaşmaya" hazır olduklarını söylemişti.

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, sağ kalan rehinelerin geri verilmesini içermeyen herhangi bir anlaşma olmadan Gazze'deki saldırılarını durdurmayacaklarını belirtti.