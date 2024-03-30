ABD Başkanı Joe Biden, Rusya\'da tutuklu olan ABD\'li gazeteci Evan Gershkovich\'in serbest bırakılması için mücadele edecek

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li gazeteci Evan Gershkovich'in tutukluluğunun yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Rusya'ya bunun bedelini ödeteceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi muhabiri ABD'li Evan Gershkovich'in Rusya'da tutukluluğunun 1. yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı. Biden, "Gazetecilik bir suç değildir ve Evan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırganlığında kendisini riske atıp muhabir olarak işini yapmak üzere Rusya'ya gitti" ifadelerini kullandı. Gershkovich'in tamamen haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığını belirten Biden, "Evan'ın ailesine de söylediğim gibi umudumu asla kaybetmeyeceğim. Serbest bırakılmasını sağlamak için her gün çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Biden, Rusya'nın ABD'lileri "pazarlık aracı" olarak kullanmak istediğini vurgulayarak, "Bunun bedelini ödeteceğiz. Özgür toplumun temel direkleri olan basına saldırmak veya gazetecileri hedef almak isteyenlere karşı güçlü durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Rusya'da casuslukla suçlanıyor
The Wall Street Journal gazetesinin 32 yaşındaki Moskova muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, 29 Mart 2023'te Yekaterinburg kentinde haber çalışması yaptığı sırada Rus ordusunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Moskova'daki mahkeme, Gershkovich'in 29 Mayıs'a kadar tutuklu yargılanmasına karar vermiş, daha sonra tutukluluk süresinin 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına hükmetmişti. Haziran ayında Gershkovich'in tutukluk süresinin uzatılmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusu reddedilmiş ve 24 Ağustos'ta tutukluluk süresi 30 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Daha sonra tutukluluk süresi 30 Ocak'a, ardından 30 Mart'a uzatılan Gershkovich'in son olarak tutukluk süresinin 30 Haziran'a kadar 3 ay daha uzatılmasına karar verilmişti.
Moskova'nın yüksek güvenlikli Lefortovo hapishanesinde 1 yıl geçiren Gershkovich, hakkındaki casusluk suçlamaların reddederken, ABD hükümeti de derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da tutuklu olan ABD'li gazeteci Evan Gershkovich'in serbest bırakılması için mücadele edecek - Son Dakika
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