ABD Başkanı Joe Biden, Üniversite Protestolarını Kınadı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Üniversite Protestolarını Kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterileri protestolarını kınayarak, protesto hakkı olduğunu ancak kaos oluşturma hakkının olmadığını belirtti. Mülke zarar vermenin barışçıl bir protesto olmadığını vurgulayan Biden, antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmaması gerektiğini ifade etti. Biden, ifade özgürlüğünü savunurken hukukun üstünlüğünü de koruyacaklarını söyledi ve ABD'nin otoriter bir ulus olmadığını vurguladı.

02.05.2024 20:02  Güncelleme: 20:07
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ABD Başkanı Joe Biden, üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterileri protestoları hakkında, "Protesto hakkı vardır ama kaos oluşturma hakkı yoktur" ifadelerini kullanarak, "Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, üniversitelerde devam eden Filistin'e destek protestoları hakkında açıklamalarda bulundu. Biden, protestoları kınayarak, "Protesto hakkı vardır ama kaos oluşturma hakkı yoktur" dedi.

Mülke zarar vermenin barışçıl bir protesto olmadığını belirten Biden, "Vandalizm, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyetleri iptal etmeye zorlamak. Bunların hiçbiri barışçıl bir protesto değildir" dedi.

İnsanları tehdit etmenin, gözlerini korkutmanın, insanlara korku salmanın barışçıl bir protesto olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden Biden, "ABD'deki hiçbir kampüste antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır" dedi.

"Bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmiyor"

İnsanların güçlü duyguları ve derin inançları olduğunu anladığını aktaran Biden, "ABD'de onların bu duygularını ifade etme hakkına saygı duyuyor ve bu hakkı koruyoruz, ancak bu her şeyin serbest olduğu anlamına gelmiyor. Bunun şiddet olmadan, yıkım olmadan, nefret olmadan ve yasalar çerçevesinde yapılması gerekir. Hiç kuşkunuz olmasın, Başkan olarak her zaman ifade özgürlüğünü savunacağım, ancak hukukun üstünlüğünü savunmak konusunda da aynı derecede güçlü olacağım" dedi.

"Otoriter bir ulus değiliz"

Hem ifade özgürlüğünün hem de hukukun üstünlüğünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz. ABD halkının sesi duyuluyor. Aslında barışçıl protestolar, ABD'lilerin önemli meselelere nasıl tepki verdiklerini gösteren en iyi gelenektir. Ancak biz kanunsuz bir ülke de değiliz. Biz sivil bir toplumuz ve düzen hakim olmalıdır" dedi.

"Tarihimiz boyunca böyle anlarla sık sık karşılaştık"

Biden, "Tarihimiz boyunca böyle anlarla sık sık karşılaştık çünkü biz büyük, çeşitli, özgür düşünen ve özgürlüğü seven bir ulusuz. Böyle anlarda her zaman siyasi puan toplamak için acele edenler olur. Ancak bu siyaset yapma zamanı değil. Açık konuşayım, şiddet içeren protestolar desteklenmez, barışçıl protestolar desteklenir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Üniversite Protestolarını Kınadı - Son Dakika

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