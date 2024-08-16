ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris Sağlık Alanındaki İcraatlarını Anlattı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris Sağlık Alanındaki İcraatlarını Anlattı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile kamuoyunun önüne çıktı. Sağlık alanındaki icraatlarını halka anlatarak destek isteyen ikili, birlik mesajı verdi.

16.08.2024 04:15
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından ilk kez Demokratların yeni başkan adayı Kamala Harris ile kamuoyunun önüne çıktı. Sağlık alanındaki icraatlarını halka anlatarak destek isteyen ikili, birlik mesajı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ve Harris'in adaylığının kesinleşmesinin ardından ilk kez birlikte kamuoyunun önüne çıktı. Hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak üzere Maryland eyaletinde gerçekleştirilen Beyaz Saray etkinliğine katılan ikili, "Teşekkürler Joe" sloganlarıyla salona girdi. Seçim kampanyası havasında geçen etkinlikte Biden'ın ekonomi ve sağlık alanındaki politikalarını öven Harris, Biden için "olağanüstü başkan" ifadelerini kullandı. Salonda Biden'a karşı büyük bir sevgi olduğunu söyleyen Harris, "Ve bence bunun pek çok nedeni var. Ulusumuzda çok az lider, uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimi genişletmek de dahil olmak üzere pek çok konuda Joe Biden'dan daha fazlasını yapmıştır" diye konuştu. "Ulusumuzdaki her yaşlının güvenlik, istikrar ve saygınlık içinde yaşayabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz" diyen Harris, "Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir yaşlı, ilaçlarını almak ya da kirasını ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır. Bugünün konusu budur" şeklinde konuştu.

Biden: "Harris çok iyi bir başkan olacak"

Biden ise Harris'in başkan yardımcısı olarak başarılı bir görev süreci geçirdiğini vurgulayarak, "Millet, inanılmaz bir ortağım var. Kaydettiğimiz ilerleme harika. Çok iyi bir başkan olacak" ifadelerini kullandı. ABD Sağlık Bakanlığı'nın yaygın olarak kullanılan 10 ilaçla ilgili indirim görüşmelerinde şirketlerle anlaşmaya vardığını hatırlatan Biden, "Bunun sadece sağlık hizmetleriyle ilgili olmadığını biliyoruz" şeklinde konuştu. "Bu sizin onurunuzla, bu gönül rahatlığıyla ilgili. Güvenlikle ilgili. Ailenize bakmakla ilgili. İnsanlara biraz daha nefes aldırmakla ilgili. Hepsi bu" diyen Biden, "Bakın, ben sağlık hizmetlerinin Amerika'da bir ayrıcalık değil, bir hak olması gerektiğine inanıyorum" dedi. Sağlık hizmetleri konusundaki mücadelelerine "daha yeni başladıklarını" söyleyen Biden, "Çok mücadele ettim. Geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Biden, Harris'in başkan seçilmesi halinde kendisinin politikalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi. - MARYLAND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris Sağlık Alanındaki İcraatlarını Anlattı - Son Dakika

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