ABD Başkanı Trump, Macron'a göç nedeniyle Fransa'nın sınırlarını kapatmasını söyledi

ABD Başkanı Trump, Macron'a göç nedeniyle Fransa'nın sınırlarını kapatmasını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşananları çok üzücü bulduğunu belirterek olayların okullarla değil göçle ilgili olduğunu söyledi. Trump, Macron'a sınırları kapatmasını söylediğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, " Fransa'da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron'a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.
Kaynak: İHA
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