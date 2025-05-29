ABD, Çinli Öğrencilerin Vizelerini İptal Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çinli öğrencilerin vizelerinin "agresif şekilde" iptal edileceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olanlar veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini "agresif bir şekilde" iptal etmeye başlayacağını ifade etti. Rubio, Dışişleri Bakanlığının bu konuda ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışacağını belirtti. Rubio açıklamasında, "Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong'dan yapılacak vize başvurularının daha sıkı denetlenmesini sağlamak amacıyla vize kriterlerini de gözden geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vize iptallerinin kapsamına ilişkin detay verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca pazartesi günü tüm dünya genelindeki ABD büyükelçiliklerine öğrenci vize randevularını durdurmaları talimatı vermişti. Bu süreçte öğrencilere yönelik sosyal medya incelemelerinin genişletileceği öğrenilmişti.

Çinli öğrenciler

ABD Ticaret Bakanlığı'na göre yüzde 54'ü Hindistan ve Çin'den olmak üzere yabancı öğrenciler 2023 yılında ABD ekonomisine 50 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. Ancak ABD'deki Çinli öğrenci sayısı 2019'daki 370 bin seviyesindeki zirveden 2024'te yaklaşık 277 bine düştü. Düşüşün, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan gerilim, ABD hükümetinin Çinli öğrencilere yönelik denetimlerinin artması ve Covid-19 salgınında kaynaklandığı belirtiliyor. - WASHINGTON