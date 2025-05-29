ABD'den 60 Günlük Yeni Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Politika

ABD'den 60 Günlük Yeni Ateşkes Teklifi

29.05.2025 12:32
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ABD, İsrail'e 60 günlük ateşkes ve esir değişimi önerdi. Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması planlanıyor.

İsrail basını, 60 günlük ateşkesi içeren ABD'nin yeni bir teklif sunduğunu yazdı.

İsrail basını, ABD'nin yeni ateşkes teklifinde bulunduğunu yazdı. İsrail basınındaki haberlerde, yeni ateşkes teklifinin 60 günlük ateşkesi içerdiği belirtildi. Ayrıca, Gazze'de tutulan 10 sağ esirin serbest bırakılmasını ve 18 esirin cansız bedeninin teslim alınmasını içeren teklif kapsamında İsrailli esirlerin bir hafta içinde iki grup halinde serbest bırakılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Esirlerin yarısının ateşkesin ilk gününde, diğer yarısının da yedinci gününde serbest bırakılması öngörülen teklife göre İsrail tarafı da müebbet hapis cezasına çarptırılmış 125 Filistinli tutukluyu, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan bin 111 Gazzeliyi ve halen İsrail'in elinde bulunan 180 Filistinlinin cesedini serbest bırakacak.

ABD'nin teklifinin kabul edilmesi durumunda ise İsrail ateşkes süresince insani yardım girişine izin verecek ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilecek. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

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