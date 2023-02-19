ABD'den Çin'e mesaj: "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Çin'e mesaj: "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez"

19.02.2023 10:42
ABD'den Çin'e mesaj: "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'de düşürülen gözetleme balonunun ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'de düşürülen gözetleme balonunun ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hava sahasında düşürülen gözetleme balonunun ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Almanya'da gerçekleştirilen 59. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bir araya geldi. Gözetleme balonunun düşürülmesi sonrası iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Blinken, "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesinin kabul edilemez olduğunu ve bu durumun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini karşı tarafa açıkça ifade ettim" dedi.

ABD, Çin ile çatışmaya girmek istemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada da Wang ve Blinken görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Price, Blinken'ın, Çin'e Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya maddi destek sağladığı ve yaptırım uygulamadığı gerekçesiyle uyarılarda bulunduğunu belirtti. Açıklamada, ABD'nin uzun süredir devam eden "tek Çin" politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemi yinelendi. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ile çatışmaya girmek istemediğini ve yeni bir soğuk savaş başlatılmasına da taraf olmadıklarını vurguladı. - MÜNİH

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ABD-Çin hattında 'casus balonu' krizinden sonra ilk temas: Egemenliğimizi ihlal etmesi kabul edilemez ABD-Çin hattında 'casus balonu' krizinden sonra ilk temas: Egemenliğimizi ihlal etmesi kabul edilemez Çinli Üst Düzey Yetkili: Abd, İnsansız Hava Aracı Olayındaki Hatalarını Düzeltmeli Çinli Üst Düzey Yetkili: Abd, İnsansız Hava Aracı Olayındaki Hatalarını Düzeltmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Çin'e mesaj: 'Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:05 Son dakika! Bakan Akar'dan Hatay'a sığınmacı akını olduğuna yönelik iddialara yalanlama
11:28 Depremin vahametini anlatan görüntü! 3 kilometrelik yol önce yarıldı sonra çöktü
11:14 Enkaz altında kalan kuzularına 11 gün sonra kavuştu: Baktığımızda gözleri parlıyordu
11:16 İskenderun'daki depremzedeler 164 metrelik "yüzen otel"de ağırlanıyor
11:13 Taha'yı enkaz başında bekleyen CZN Burak'tan yürek burkan paylaşım: Benim güzel kardeşim
10:46 Enkazdan hırsızlık yapan iki kişi, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2'ye yakalandı
10:37 ABD-Çin hattında "casus balonu" krizinden sonra ilk temas: Egemenliğimizi ihlal etmesi kabul edilemez
10:25 Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara "KYK yurdu" çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönün
10:22 Hatay'da depremde hayatını kaybeden çocukların anısına, enkaza balonlar bağlandı
10:08 Yeni aldığı araç küle döndü, genç sürücü olanı biteni gözyaşları içinde izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2023 12:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Çin'e mesaj: "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement