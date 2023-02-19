ABD'den Çin'e mesaj: "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'de düşürülen gözetleme balonunun ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile yaptığı görüşmede, "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesi kabul edilemez" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD hava sahasında düşürülen gözetleme balonunun ardından Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile Almanya'da gerçekleştirilen 59. Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla bir araya geldi. Gözetleme balonunun düşürülmesi sonrası iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme gerçekleşti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Blinken, "Çin'in, egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal ederek gözetleme balonu göndermesinin kabul edilemez olduğunu ve bu durumun bir daha tekrarlanmaması gerektiğini karşı tarafa açıkça ifade ettim" dedi.

ABD, Çin ile çatışmaya girmek istemiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada da Wang ve Blinken görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Price, Blinken'ın, Çin'e Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya maddi destek sağladığı ve yaptırım uygulamadığı gerekçesiyle uyarılarda bulunduğunu belirtti. Açıklamada, ABD'nin uzun süredir devam eden "tek Çin" politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının önemi yinelendi. Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin ile çatışmaya girmek istemediğini ve yeni bir soğuk savaş başlatılmasına da taraf olmadıklarını vurguladı. - MÜNİH