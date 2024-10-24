ABD'den Filistinlilere 135 milyon dolarlık yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD'den Filistinlilere 135 milyon dolarlık yardım

Blinken, Katar'da Filistinlilere yönelik 135 milyon dolarlık yardım yapıldığını açıkladı.

24.10.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar ziyaretinde Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinliler için 135 milyon dolarlık yardım yapılacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde geldiği Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi. Başkent Doha'da gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması çağrısında bulunan Blinken, "Bugünkü toplantı çok önemli ve çok verimli geçti. Son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduk. Ateşkes sürecini ilerletmek için sonraki adımlar hakkında konuştuk. Heyetlerin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini tahmin ediyorum" dedi.

Blinken, ABD'nin İsrailli esirleri evlerine getirmeye, savaşı sona erdirmeye ve Filistinlilerin acılarını hafifletmeye "yoğun bir şekilde odaklandığını" söyleyerek, "Şu anda bir fırsat olduğuna inanmamın nedeni, bu anlaşmanın imzalanmasının önündeki en büyük engelin Sinvar olduğuna inanmam. Onun artık aramızda olmaması, ilerlemek ve anlaşmayı imzalamak için bir fırsat oluşturuyor" diye konuştu.

"Ateşkes için temel oluşturacak ilk anlaşmanın imzalamasına olanak sağlayabilecek"

Öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hedefinin geniş bir çatışma olduğunu savunan Blinken, "Eğer Hizbullah'ın İsrail'e, potansiyel olarak İran'ın İsrail'e saldırdığı çok cepheli bir savaşa neden olabilse o zaman arkasına yaslanıp bekleyebilir ve ateşkes konusunda herhangi bir karar vermeyebilirdi" dedi.

Blinken, "Sinvar artık denklemden çıkarıldı. Bu, Hamas'ın yeniden odaklanmasına ve sürdürülebilir bir ateşkes için temel oluşturacak ilk anlaşmanın imzalanmasına olanak sağlayabilecek" şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki ve Batı Şeria'daki Filistinliler için 135 milyon dolarlık bir yardım daha yapılacağını duyuran Blinken, son yardım ile birlikte ABD'nin 7 Ekim'den bu yana Filistinliler için yaptığı toplam yardımın 1,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

"Hamas'la yeniden temasa geçildi"

ABD ve Mısır'la birlikte ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar'ın Başbakanı Al Thani ise, "Bir Amerikan heyeti yakında Doha'da İsrailli müzakerecilerle bir araya gelecek. Bu müzakerelerde bir ilerleme sağlamanın yollarını tartışacağız" dedi.

Katar'ın Hamas ile yeniden temasa geçtiğini kaydeden Al Thani, grubun tutumunun değişmediğini söyledi. Al Thani ayrıca, Gazze'de ateşkes sağlanması ve İsrailli esirlerle Filistinli tutukluların serbest bırakılması için çabaların sürdüğünü söyledi. - DOHA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Gazze, Katar, doha, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den Filistinlilere 135 milyon dolarlık yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında Öğretmen Banu Kaya 3. Kez Hakim Karşısında
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Filistinlilere 135 milyon dolarlık yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.