ABD'den İran'a Su Altyapısına Saldırı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Su Altyapısına Saldırı

ABD\'den İran\'a Su Altyapısına Saldırı
10.06.2026 23:03
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İran, ABD'nin iki su deposunu hedef aldığını ve bu eylemin savaş suçu olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran'a yönelik saldırganlığının bir parçası olarak, ABD ordusu Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te hayati öneme sahip sivil su altyapısını kasıtlı olarak vurmuş, toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir" dedi.

ABD İran'ın su kanallarını hedef alıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, "Su, yaşamın nabzıdır ve ABD, İran halkının yaşam damarlarını kasıtlı olarak hedef almaktadır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekayi, "İran'a yönelik saldırganlığının bir parçası olarak, ABD ordusu Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te hayati öneme sahip sivil su altyapısını kasıtlı olarak vurmuş, toplam kapasitesi 2 bin 500 metreküp olan iki su deposunu imha etmiştir. Bu tesisler, on köyde yaşayan 20 binden fazla kişiye içme suyu sağlıyordu. Bu, yan hasar değildir. Hesaplanmış bir savaş suçu ve insan hakları ile uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. ABD, sivil yaşamı sürdüren altyapılara yönelik bu tür sistematik ve acımasız saldırılar nedeniyle hesap vermelidir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den İran'a Su Altyapısına Saldırı - Son Dakika

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