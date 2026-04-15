ABD'den İran'a yaptırım uyarısı

15.04.2026 22:54
ABD Hazine Bakanı Bessent, İran petrolü alan ülkelere dolaylı yaptırımlar uygulayabileceklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Ülkelere, İran petrolünü satın alıyorlarsa ya da bankalarında İran parası duruyorsa, dolaylı yaptırımlar uygulamaya hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullanırken, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'dan ateşkesin uzatılması talebinde bulunduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve ABD Küçük İşletmeler İdaresi Başkanı Kelly Loeffler, Beyaz Saray'da ABD Vergi Günü vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın toplantısında petrol fiyatlarının ne zaman düşeceğine ilişkin bir soruya cevap veren Bessent, "Bence bu İran ile müzakerelerin nasıl gideceğine bağlı olacak. ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah sona yaklaştığımızı düşündüğünü söyledi. ABD ateşkeste kendi üzerine düşeni yaptı ve biz ateşi kestik. Hürmüz Boğazı ise henüz tamamen yeniden açılmış değil. Dolayısıyla göreceğiz. Ama yaz ayları içinde benzinin galon başına 3 dolar seviyelerini göreceğimiz konusunda iyimserim" dedi.

Bessent, "Orta Doğulu mevkidaşlarımla çok sayıda görüşme yaptım ve hepsi boğaz açılır açılmaz bir hafta içinde yeniden petrol pompalamaya başlayabileceklerini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Bessent, İran'a yönelik ilave yaptırım ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında, "Bir yılı aşkın bir süredir İranlılara azami baskı uyguluyoruz. Bunu hem İran devletine giden ödemeleri, hem de İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hesaplarının peşine düşerek yapıyoruz. İran'ın Körfez'deki komşularını bombalaması, yapmış olabileceği en ölümcül hatalardan biri oldu. Bu komşular, şimdi bankacılık sistemlerinde tutulan fonlar konusunda çok daha şeffaf olmaya ve daha derin incelemeler yapmaya istekli hale geldiler. Onlara, DMO liderliğinin ve İran liderliğinin diğer üyelerinin daha fazla fonunu dondurmak istediğimize dair talepler iletti. Ayrıca ülkelere, İran petrolünü satın alıyorlarsa ya da bankalarında İran parası duruyorsa, dolaylı yaptırımlar uygulamaya hazır olduğumuzu söyledik" dedi.

Bessent, "Çin, İran petrolünün yüzde 90'ından fazlasını satın alıyordu. Bu, Çin'in enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ine tekabül ediyor. Boğaz'daki abluka nedeniyle Çin'in alımlarında bir duraklama olacağını düşünüyoruz. İki Çin bankası, ABD Hazine Bakanlığı'ndan mektup aldı. İsimlerini açıklamayacağım bankalara, hesaplarından İran parası geçtiğini kanıtlarsak, dolaylı yaptırım uygulamaya hazır olduğumuzu söyledik" dedi.

Piyasaya daha fazla petrol tedariki için ilave yaptırım muafiyeti düşünüp düşünmedikleri sorusuna Bessent, "Rus petrolü için genel lisansı yenilemeyeceğiz. İran petrolü için genel lisansı da yenilemeyeceğiz. Bu, 11 Mart'tan önce denizde olan petrole ilişkindi. Dolayısıyla, bunların hepsi kullanıldı" dedi.

Basın toplantısında Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD'nin ateşkesin uzatılması için İran'dan talepte bulunduğu iddiasını yalanladı. Konuya ilişkin bir soruya cevabında Leavitt, "Bu sabah bazı haberler gördüm ve bu haberlerde ateşkesin uzatılması için resmen talepte bulunduğumuz iddia edildi. Bu doğru değil" dedi.

Leavitt, "Müzakerelerde çok aktif bir şekilde yer almaya devam ediyoruz. Bu hafta ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Başkan'ın kendisinden bu görüşmelerin verimli olduğunu ve devam ettiğini duydunuz. Şu anda bulunduğumuz nokta bu" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü, "Ama bir anlaşma ihtimali konusunda iyi hislerimiz var. Başkan bunu dün röportajında söyledi. İran'ın Başkanın taleplerini karşılaması, açık bir şekilde kendi menfaatine olacak" dedi.

Görüşmelerin muhtemel bir sonraki turunun yine İslamabad'da mı olacağına ilişkin bir soruya Leavitt, "Bir toplantı olacak olsaydı büyük ihtimalle geçen seferkiyle aynı yerde olurdu" ifadeleriyle cevap verdi.

Pakistan'ın süreç boyunca "inanılmaz" bir arabuluculuk rolü üstlendiğini ifade eden Leavitt, "Bu nedenle bu müzakerede tek arabulucu onlar. Dünyada yardım teklif eden birçok ülke oldu ama Başkan iletişimi Pakistanlılar üzerinden sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyor ve süreç böyle devam ediyor" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik yüzde 50 tarife tehdidinin hala masada olup olmadığı sorusuna Leavitt, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İran'a bu çatışma boyunca silah tedarik etmedikleri konusunda Başkan'a güvence verdi. Bu güvence Başkan'a iletildi. Tabii, yönetim bunu yakından izliyor" şeklinde cevap verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

