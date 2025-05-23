ABD'den Suriye Yaptırımlarında Değişim Mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Başkan 13 Mayıs'ta, yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt etmiştir" dedi.

ABD Büyükelçisi Barrack yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, müreffeh bir Orta Doğu ve kendisiyle ve komşularıyla barışık istikrarlı bir Suriye vizyonunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Başkan 13 Mayıs'ta, yeni hükümetin ülkede istikrarı sağlayabilmesi için ABD'nin Suriye'ye karşı uyguladığı yıkıcı yaptırımları kaldıracağını taahhüt etmiştir. Bakan Rubio şimdi Başkan'ın vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu taşımaktadır ve 'yaptırımların kaldırılmasının bölgede her türlü barış ve güvenliğin sağlanması, çatışma ve savaşların sona ermesi için inanılmaz fırsatların önünü açacağını' ifade etmiştir. Trump'ın Türkiye'deki temsilcisi olarak, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi rolünü üstlenmekten ve Başkan'ın vizyonunun hayata geçirilmesinde Bakan Rubio'ya destek vermekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Barrack, "Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulması birincil hedefimiz olan DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması hedefinin bütünlüğünü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için bir şans verecektir. Bu şekilde, Türkiye ve Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere bölgesel ortaklarımızla birlikte Suriye hükümetinin barış, güvenlik ve refah umudunu yeniden tesis etmesini sağlamış oluyoruz. Başkan'ın ifadesiyle, birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi. - ANKARA