ABD'den Ukrayna'ya 1.35 Milyar Dolar Bağış

Politika

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, ABD'nin ülkelerine 1.35 milyar dolarlık bağışta bulunduğunu belirterek, bu fonların insani ve sosyal programlara yönlendireceğini bildirdi.

ABD'nin Ukrayna'ya maddi desteği sürüyor. Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'den 1.35 milyar dolarlık bağış aldığını bildirerek, "ABD hükümeti, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) aracılığıyla fon tahsis etmiştir" dedi.

Bağışın insani ve sosyal programlara yönlendirileceğini belirten Shmyhal, "Bu, Ukrayna'nın dayanıklılığı ve küresel güvenliği için hayati bir yatırım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Maliye Bakanlığı ise, bu yıl Batılı müttefiklerden gelen doğrudan bütçe desteğinin şu ana kadar 28,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. - KİEV