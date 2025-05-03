ABD'den Ukrayna'ya F-16 Satışı Onayı - Son Dakika
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Politika

ABD'den Ukrayna'ya F-16 Satışı Onayı

ABD, Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve teçhizatını 310 milyon dolara satmayı onayladı.

03.05.2025 12:38
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya F-16 eğitimi, teçhizatı ve ilgili ekipmanın 310 milyon dolara satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya F-16 eğitim, idame ve ilgili ekipmanların 310.5 milyon dolar maliyetle satışını onayladığı duyuruldu. Kongre'ye satışa ilişkin gerekli bildirimin yapıldığı belirtildi. Ukrayna hükümetinin F-16 uçakları için ekipman ve hizmet satın almak istediği, satışın uçak modifikasyonları ve yükseltmeleri, uçuş eğitimi, bakım ve idame desteği, yedek parçalar, onarım, yer hizmetleri ekipmanı, yazılım desteğini içerdiği kaydedildi. Satışın pilotların etkili bir şekilde eğitilmesini sağlayacağı, iki ülkenin birlikte çalışabilirliğini artırarak Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini iyileştireceği vurgulandı.

Ukrayna, önceki ABD Başkan Joe Biden yönetiminin izniyle ABD'nin müttefiklerinden F-16 jetleri almıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'den Ukrayna'ya F-16 Satışı Onayı - Son Dakika

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