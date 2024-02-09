ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Almanya ve Arnavutluk\'u ziyaret edecek

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 14-17 Şubat tarihleri arasında Almanya ve Arnavutluk'u ziyaret edeceği duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu ve İsrail temaslarının ardından Avrupa ve Balkanlara gidiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in 14-17 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Münih kenti ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

Tiran ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Blinken, ABD'nin Batı Balkanlar'da istikrar için kilit bir ortak ve Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen sağlam bir müttefik olan Arnavutluk ile ilişkilerinin gücünü bir kez daha teyit edecek" denildi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Blinken'in Münih'te ise, Başkan Yardımcısı Kamala Harris liderliğindeki ABD heyetinin bir parçası olarak Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağı aktarıldı. Açıklamada, "Bakan, ABD'nin Ukrayna halkına verdiği desteğin altını çizmek, Orta Doğu'da kalıcı barış ve güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda ortaklarıyla görüşmelere devam etmek ve transatlantik güvenliğe olan kararlı bağlılığımızı vurgulamak üzere ikili görüşmelerde bulunacak" ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON