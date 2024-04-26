ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin'e destek protestolarını değerlendirdi

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek protestolarına değinerek, "İnsanların Gazze Şeridi'nde ve Orta Doğu'da yaşananlara yönelik güçlü ve tutkulu duygularını çok iyi anlıyorum. Vatandaşlarımızın görüşlerini, endişelerini ve öfkelerini her an dile getirmeleri demokrasimizin bir özelliğidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çin ziyaretinin sonuna geldi. Blinken Pekin'de düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin görüşmelerde odak nokta olduğunu belirtti. Bugün gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili konuşan Blinken, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız saldırı savaşına destek veren bileşenlerin Çin tarafından sağlanmasına ilişkin ciddi endişelerimizi yineledim. Rusya'nın savunma sanayi üssünü beslemek sadece Ukrayna'nın güvenliğini tehdit etmekle kalmaz, Avrupa'nın güvenliğini de tehdit eder. Pekin, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Avrupa güvenliğine yönelik en büyük tehdidi desteklerken Avrupa ile daha iyi ilişkiler kuramaz. Bugünkü görüşmelerimizde Çin'in bu sorunu çözmemesi halinde bizim çözeceğimizi açıkça ifade ettim" dedi.

"'Tek Çin' politikasını bir kez daha teyit ettim"

Güney Çin Denizi'ndeki gerilime değinen Blinken, "ABD'nin gerilimi düşürmek için çalışmaya devam edeceğini ancak Filipinler'e yönelik savunma taahhütlerimizin de değişmeyeceğini açıkça ifade ettim. ABD'nin 'Tek Çin' politikasını bir kez daha teyit ettim ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının kritik önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Çin'in yapıcı bir rol oynayabileceği bölgesel ve küresel krizlerin de ele alındığını aktaran Blinken, "Çin'i İran ve vekillerini Orta Doğu'daki çatışmayı genişletmekten vazgeçirmek için nüfuzunu kullanmaya çağırdım. Pyongyang'a tehlikeli davranışlarına son vermesi ve diyaloga girmesi için baskı yapmaya teşvik ettim. İleriye dönük olarak bu ve diğer konulardaki üst düzey görüşmelerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Bence bu demokrasinin gücünü yansıtıyor"

ABD ve dünya genelindeki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolara da değinen Blinken, "İç meselelerle ilgili yorum yapmak benim işim değil. Ancak insanların Gazze'de ve Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin güçlü ve tutkulu duygularını çok iyi anlıyorum. Çapraz ateş arasında kalan çocukların, kadınların ve erkeklerin çektiği korkunç acıları ve ölümlerini gördüğümüzde, bu iç burkucu bir durum" dedi.

Sivillerin ölümüne son vermek için çalıştıklarını ifade eden Blinken, "Kendi ülkemizde de vatandaşlarımızın görüşlerini, endişelerini ve öfkelerini her an dile getirmeleri demokrasimizin bir özelliğidir. Bence bu ülkenin gücünü, demokrasinin gücünü yansıtıyor" diye konuştu. - PEKİN