ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderine yönelik suikasttan haberi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderine yönelik suikasttan haberi olmadığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur'da verdiği röportajda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan önceden haberdar olmadığını ve olayda rolü bulunmadığını ifade etti. Blinken, ateşkes sağlanması ve Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

31.07.2024 15:08
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan haberi olmadığını ve olayda rolü bulunmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Singapur'a gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret sırasında Channel News Asia'ya (CNA) özel röportaj verdi. Blinken, ABD'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan önceden haberdar olmadığını ve suikasta dahil olmadığını ifade etti. Blinken, suikastın nasıl bir etkiye yol açacağının sorulması üzerine, "Bu, bizim dahil olmadığımız bir şey. Tahminde bulunmak zor. Yıllar içinde bir olayın başka bir şey üzerinde yol açabileceği etki hakkında asla tahmin yapmamam gerektiğini öğrendim" dedi. Bunun yerine Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden çatışmaları sona erdirmek için ateşkes sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Blinken, "Ateşkese varıncaya kadar bunun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Blinken, "Gazze'deki Filistinlilerin acılarının sona ermesine yardımcı olmak hayati önem taşıyor. Aralarında ABD'lilerin de bulunduğu rehineleri evlerine getirmek hayati önem taşıyor. Kalıcı bir barış ve kalıcı bir güvenlik için işleri daha iyi bir yola koymak hayati önem taşıyor, böylece buna odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Blinken, ateşkesin Orta Doğu'daki gerilimi düşürmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğini söyleyerek, "Odaklandığımız konulardan biri de Gazze'deki çatışmanın yayılmaması, başka yerlere sıçramaması, tırmanmaması ve biz de bunu yapmaya devam edeceğiz. Tansiyonu düşürmenin ve bizi daha iyi bir yola sokmanın en iyi yolu Gazze'de ateşkesten geçiyor" şeklinde konuştu.

Blinken, Hint-Pasifik bölgesine yaptığı ziyaret çerçevesinde dün Singapur'a gelmişti. - SİNGAPUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas liderine yönelik suikasttan haberi olmadığını söyledi - Son Dakika

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