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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin teyit edildiği ve Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca, esirlerin kurtarılması ve Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımlar da ele alındı. Bakan Blinken, iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa olan desteğini yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile görüştü
09.01.2024 - 19:52,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına devam ediyor. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın ABD'nin İsrail'e verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği belirtilerek, Gazze Şeridi'nde sivillerin korunması ve altyapının zarar görmesinin engellenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Görüşmede, esirlerin kurtarılmasına yönelik devam eden çabaların ele alındığını aktarılan açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların da ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın iki devletli çözüm ve bölge için kalıcı, sürdürülebilir bir barışa yönelik desteğini yinelediği belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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