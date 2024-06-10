ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede, esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar ele alındı. Blinken, ayrıca İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile de görüşecek. Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek.

10.06.2024 20:41
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından İsrail'e geldi. Blinken, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ve Netanyahu'nun esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından başkent Tel Aviv'e geçerek İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek. Blinken, yarın ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve dün koalisyondan ayrılan Ulusal Birlik Partisi lideri ve İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile görüşecek. Blinken, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü - Son Dakika

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