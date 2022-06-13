ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz"

13.06.2022 23:17

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz" ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edeceğini belirterek, ABD ve müttefiklerinin birlikte, hızlı bir...

- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz"

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık ABD'nin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edeceğini belirterek, ABD ve müttefiklerinin birlikte, hızlı bir yanıt vereceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. Düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Kuzey Kore'nin nükleer test denemelerine devam etmesi durumunda, ABD'nin müttefikleriyle birlikte hızlı bir şekilde yanıt vereceğini ve Kuzey Kore'nin rotasını değiştirene kadar ABD'nin, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdüreceğini ifade etti.

"Ön koşulsuz diyaloğa açığız"

Blinken, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına devam edeceğiz. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı kesinlikle düşmanca bir niyeti olmadığını belirtmek istiyorum. Ön koşulsuz diyaloğa açığız. Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere Kuzey Kore halkını desteklemek istiyoruz. Basitçe söylemek gerekirse hedefimiz, Pyongyang'daki rejim rota değiştirene kadar baskıyı sürdürmeye devam etmektir" dedi.

Blinken açıklamasının devamında, "Kuzey Kore'nin böyle bir teste devam etmesi durumunda hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için Güney Kore, Japonya ve diğer müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz" ifadelerini kullanarak, Güney Kore ve ABD'nin Hint Pasifik ekonomik çerçevesini geliştirmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi küresel güvenlik sorunları üzerinde odaklandığını belirtti.

"Kuzey Kore'nin provokasyonları birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacak"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park ise yaptığı açıklamada, nükleer denemeler de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin her türlü provokasyonunun birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını söyledi. Park, "Bakan Blinken ile Kuzey Kore'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği füze denemelerinin yanı sıra, daha fazla provokasyon ihtimaline ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Nükleer deneme de dahil olmak üzere herhangi bir Kuzey Kore provokasyonunun ittifakımızdan ve uluslararası toplumdan birleşik ve kesin bir yanıtla karşılanacağını onaylıyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer silahların kullanımına ilişkin giderek artan saldırgan söylemiyle ilgili özel endişemizi dile getirdik. Kuzey Kore sorununun, ABD ve Güney Kore için en önemli politika önceliklerinden biri olduğu konusunda anlaştık" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Kuzey Kore üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement