ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra Mısır'a geldi - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'dan sonra Mısır'a geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Gazze çatışmalarının sona erdirilmesi için arabuluculuk görüşmelerine devam etmek üzere Mısır'a geldi. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı ve diğer bölge ülkelerinin yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

21.03.2024 11:54  Güncelleme: 12:12
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turu gerçekleştiriyor. Bakan Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı Orta Doğru turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'da temaslarını tamamladı. Blinken, Orta Doğru turunun ikinci durağı Mısır'a geçti. Blinken'ın başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi ve Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile bir araya gelmesi bekleniyor.

"Anlaşmaya ulaşabileceğimiz konusunda fazlasıyla umutluyum"

Blinken, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Al Hadath televizyon kanalına röportaj verdi. Blinken, arabulucuların şu ana kadar yürüttüğü görüşmeler sonucu ateşkes anlaşmasına varılamamasının nedenin sorulması üzerine, "Yaklaşıyor. Farklılıkların azaldığını ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir teklifi masaya koymak için Katar'la, Mısır'la ve İsrail'le çok çalıştık. Biz bunu yaptık, Hamas kabul etmedi. Başka taleplerle geri geldiler. Müzakereciler şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Ama bunun mümkün olduğuna inanıyorum" dedi. Blinken, "Hala bir anlaşmanın mümkün olduğu ve anlaşmaya ulaşabileceğimiz konusunda fazlasıyla umutluyum. Ancak bu acil bir durum, çünkü her geçen gün daha fazla insan acı çekiyor. Bunu sona erdirmenin en hızlı yolu, esirlerin serbest bırakılmasıyla derhal ateşkes sağlanmasıdır. O zaman çok daha fazlası mümkün olur" ifadelerini kullandı.

"Refah operasyonunu desteklemeyeceğimizi çok açık şekilde ifade ettik"

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a kara operasyonu gerçekleştirmek için herhangi bir anlaşmaya yaklaşmaması ihtimalinin sorulması üzerine, "Refah'ta büyük bir kara operasyonunu, askeri operasyonu destekleyemeyeceğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Başkan Biden da çok açıktı. Bildiğiniz gibi Refah'ta 1,4 milyon civarında sivil var ve bunların çoğu Gazze'nin diğer yerlerinden göç etmiş. Onları çıkarıp güvenli bir yere götürmenin bir yolu yok ve Refah'ta kalacak insanlar bile büyük bir tehlike altında olacak. Başkan Biden'ın Netanyahu ile konuştuğu konulardan biri de bu. İsrail'den Refah sorunuyla başa çıkmanın farklı bir yolunu ele almak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir heyet gelecek" dedi. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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