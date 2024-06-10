ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da ateşkes görüşmek için Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da ateşkes görüşmek için Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a gelerek Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardım ulaştırılması konuları ele alındı. Blinken, Mısır'ın siyasi ve insani çabalarını takdir ettiğini ve bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için iki ülke arasında ortak çalışmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

10.06.2024 16:34
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde geldiği Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde Mısır'a geldi. Blinken, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, esir ve tutukluların takası için yürütülen ortak çabalardaki son gelişmeler gözden geçirildi. Ortak çabaların mevcut aşamada yoğunlaştırılmasının kararlaştırıldığı görüşmede, Mısır'ın Gazze halkına insani yardım ulaştırma çabaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Sisi görüşmede insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması için ortak uluslararası çabaların önemini vurgularken, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, çatışmanın genişlemesinin önlenmesi ve iki devletli çözümün uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Blinken ve Sisi barışın yeniden tesisini ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ABD yönetiminin Mısır'ın siyasi ve insani alanlarda sürdürdüğü çabaları takdir ettiğini ve bölgede barış ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için iki ülke arasında ortak çalışma ve koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki isteğini teyit etti. Blinken ve Sisi Mısır-ABD stratejik ortaklığının gücünü, iki ülkenin çeşitli konu ve meselelerde ortak koordinasyonu sürdürme konusundaki istekliliğini vurguladıklarını da sözlerine ekledi.

Blinken Mısır ziyaretinin ardından İsrail'e geçerek, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da ateşkes görüşmek için Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi - Son Dakika

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