ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaparak, tüm taraflara gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu. Blinken, ateşkesin önemine vurgu yaparak, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek ve bölgede daha geniş bir barış ve güvenlik sağlamak için çalışılması gerektiğini belirtti.

01.08.2024 15:15
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki "tüm taraflara" bölgede gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da mevkidaşı Battsetseg Batmunkh ile bir araya geldi. Blinken, görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme bulundu. Blinken, "Orta Doğu daha fazla çatışmaya, daha fazla şiddete, daha fazla acıya, daha fazla güvensizliğe doğru gidiyor. Döngüyü kırmamız çok önemli ve bu, üzerinde çalıştığımız ateşkesle başlıyor. Bence bu sadece ulaşılabilir değil, başarılması gereken bir şey. Daha sonra Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek, İsrail ile Lübnan arasında kuzeyde sükunet sağlamak ve ardından daha geniş, daha kalıcı bir barış ve güvenlik için çalışmalıyız. Ancak her şey ateşkesle başlıyor ve ateşkese varmak için öncelikle tüm tarafların gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmayı bırakması gerekiyor. Aynı zamanda anlaşmayı geciktirmek veya anlaşmaya hayır demek için neden aramaları değil, anlaşmaya varmak için nedenler bulmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Tarafların aynı zamanda ateşkes anlaşmasını geciktirmemesi gerektiğini vurgulayan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tüm tarafların doğru seçimleri yapması elzemdir. Ancak ateşkesin herkesin çıkarına olduğu açıkça ortadadır diye düşünüyorum. Bu İsraillilerin çıkarınadır, bu Filistinlilerin çıkarınadır. Bölgenin çıkarınadır. Bir anlaşmaya varacağız, çünkü bunu yapmamız zorunludur" şeklinde konuştu. - ULAN BATUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı - Son Dakika
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