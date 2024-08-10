ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki Gerilimi Ele Aldı - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu'daki Gerilimi Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu\'daki Gerilimi Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti. Blinken, bölgede artan gerilimin azaltılması ve ateşkes sağlanması için çabaların devam ettiğini vurguladı.

10.08.2024 09:49
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı ve İsrail- Lübnan gerilimi nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon yüksek. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gerilimin azaltılmasına yönelik devam eden çabaları ele aldı. Bakan Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederken, bölgede artan gerilimin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti. Blinken ayrıca Gazze'de rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, insani yardımın artmasına imkan sağlayacak ve daha geniş çaplı bölgesel istikrar için gerekli şartları oluşturacak bir ateşkes sağlanmasının acil ihtiyaç olduğunu vurguladı. Blinken, hem İsrailli hem de Lübnanlı ailelerin evlerine dönmesine imkan tanıyan diplomatik bir çözüme ulaşmanın öneminin de altını çizdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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