ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yayınladığı Ramazan mesajında, "Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle mesaj yayınladı. Blinken, mesajında, "Ramazan ayı başlarken, dünyadaki 1.8 milyardan fazla Müslüman'a hayırlı ramazanlar diliyorum. Bu yıl, bu barış zamanı Sincan'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler de dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acıların yaşandığı bir döneme denk geliyor" dedi.
Söz konusu acıların dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından hissedildiğini ifade eden Blinken, "Bu nedenle bu yıl Ramazan farklı bir his uyandırıyor. Gazze'deki insani durum yürekleri parçalıyor. Gazze'ye ilave insani yardım ulaştırırken, rehinelerin serbest bırakılmasını içeren en az altı hafta süreyle acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Filistin ve İsrail ihtilafında iki devletli çözüme yönelik çabaların devam edeceğini vurgulayan Blinken, "Barış mümkündür, gereklidir ve acildir" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ramazan mesajında çatışma ve acıların yaşandığı döneme dikkat çekti - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, döviz kurunun Türkiye'de geçinmek zorunda olanlar için yüksek, ihracatçılar için ise düşük olması gerektiğini belirterek, çözümün AR-GE yatırımlarıyla, inovasyonla ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmekten geçtiğini söyledi. Özel ayrıca, enflasyon muhasebesi konusunda TOBB'un lobicilik faaliyetine giriştiğini ve bankaların bu konuda ayrıcalıklı tutulmasının adaletsizlik yarattığını ifade etti.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ümraniye'de cami açılışına katıldı. Yazıcı, 'Biz iş ve hizmet üretiriz, eser yaparız. Bu millet ve gelecek nesiller için yaparız' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İZTO, İTB ve EBSO'nun ev sahipliğinde İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küba Başbakan Yardımcısı Rikardo Kabrisas Ruis ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. İlişkilerin her alanda geliştirilmesi hususunda kararlılık ifade edildi.
Adalet Partisi Sarıyer Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Açılışta konuşan Adalet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Ruhi Yılmaz, Sarıyer'in sorunlarına çözüm olacaklarını ve Sarıyer'in kaynaklarının israf edilmediğini vurguladı.
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