ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Gazze ateşkesi için Suudi Arabistan'a geldi

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turu gerçekleştiriyor. Bakan Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Havaalanında Suudi Arabistanlı yetkililerce karşılanan Blinken'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, Cidde'deki temaslarının ardından Mısır'a geçecek. Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'daki temaslarında Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın arttırılması konuları masaya yatırılacak.

Cuma günü İsrail'e geçmesi bekleniyor

İsrail medyasının ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Blinken, Orta Doğu turuna İsrail'i de ekledi. Blinken'ın Mısır'dan sonra İsrail'e geçeceği belirtildi. - CİDDE