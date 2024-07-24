ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabalarına tepki gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabaları konusunda tepki göstererek, 'UNRWA bir terör örgütü değildir ve İsrail hükümetini yasayı durdurmaya çağırıyoruz' dedi. İsrail meclisi ise UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımlayan yasa tasarısını kabul etmişti.

24.07.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabaları konusunda tepki göstererek, "UNRWA bir terör örgütü değildir ve İsrail hükümetini yasayı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında İsrail'e Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik mecliste oylamaya sunduğu yasa tasarısına tepki gösterdi. Miller, "UNRWA bir terör örgütü değildir ve İsrail hükümetini ve meclisini yasayı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Miller, "UNRWA'nın Gazze'deki ve bölgedeki Filistinlilere insani yardım ve diğer kritik yardımların ulaştırılmasında oynadığı önemli rol konusunda net olduk. İsrail hükümetinin UNRWA'ya yönelik saldırıları son derece yararsız" ifadelerini kullandı.

İsrail meclisi söz konusu yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti

İsrail meclisi, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti. Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla, UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Matthew Miller, İsrail Meclisi, Miller, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Natenyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Natenyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 23:51:51. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabalarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement