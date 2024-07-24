ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabalarına tepki gösterdi

Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik çabaları konusunda tepki göstererek, "UNRWA bir terör örgütü değildir ve İsrail hükümetini yasayı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında İsrail'e Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) terör örgütü olarak tanımaya yönelik mecliste oylamaya sunduğu yasa tasarısına tepki gösterdi. Miller, "UNRWA bir terör örgütü değildir ve İsrail hükümetini ve meclisini yasayı durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Miller, "UNRWA'nın Gazze'deki ve bölgedeki Filistinlilere insani yardım ve diğer kritik yardımların ulaştırılmasında oynadığı önemli rol konusunda net olduk. İsrail hükümetinin UNRWA'ya yönelik saldırıları son derece yararsız" ifadelerini kullandı.

İsrail meclisi söz konusu yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti

İsrail meclisi, UNRWA'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etmişti. Yasa tasarısının UNRWA'nın İsrail topraklarında herhangi bir misyon yürütmesini, herhangi bir hizmet sağlamasını ya da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklayan ilk bölümü 58'e karşı 9 oyla, UNRWA personelinin İsrail'deki BM personeline tanınan yasal dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan yararlanmasını engelleyen ikinci bölümü 63'e karşı 9 oyla, UNRWA'nın "terör örgütü" olarak tanımlanmasını ve İsrail'in UNRWA ile ilişkilerini kesmesini öngören üçüncü bölümü ise 50'ye karşı 10 oyla kabul edilmişti. - WASHINGTON