ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesi Brezilya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesi Brezilya'dan sınır dışı edildi

Brezilya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesini sınır dışı etti. Brezilya Federal Polis kaynakları, 37 yaşındaki Muslim M. A. Abuumar ile 7 aylık hamile eşi, oğlu ve kayınvalidesinin Sao Paulo'nun Guarulhos Havaalanı'nda ülkeye giriş yaparken gözaltına alındığını ve dün Qatar Airways uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya geri gönderildiğini aktardı. Sınır dışı talebinin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiği belirtilerek, Filistinli adamın Hamas'la derin bir ilişki içinde olduğunun bir yargıç önünde kanıtlandığı açıklandı.

24.06.2024 20:33
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesi Brezilya'dan sınır dışı edildi.

Brezilya, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesini sınır dışı etti. Brezilya Federal Polis kaynakları, 37 yaşındaki Muslim M. A. Abuumar ile 7 aylık hamile eşi, oğlu ve kayınvalidesinin Sao Paulo'nun Guarulhos Havaalanı'nda ülkeye giriş yaparken gözaltına alındığını ve dün Qatar Airways uçağıyla Katar'ın başkenti Doha'ya geri gönderildiğini aktardı. Kaynaklar, sınır dışı talebinin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldiğini belirterek, Filistinli adamın Hamas'la derin bir ilişki içinde olduğunun bir yargıç önünde kanıtlandığını açıkladı.

Abuumar'ın avukatı Bruno Henrique de Moura tarafından sunulan tedbir kararına göre, Filistinli aile Guarulhos Havaalanı'na girişte polis tarafından herhangi bir arama emri olmaksızın gözaltına alındı. Moura, Brezilya polisinin "ABD'nin siyasi amaçlı talebini kabul ettiğini" ve Abuumar'ın isminin ABD hükümetinin terörist izleme listesinde yer almasına dayandığını söyledi. Moura, "ABD bu listeyi Filistin yanlısı aktivistlerin hayatını zorlaştırmak için kullanıyor" dedi.

Abuumar'ın Brezilya'da yaşayan erkek kardeşini ziyarete geldiği ifade edildi. Filistin'in Brasilia Büyükelçisi İbrahim El Zeben, Abuumar konusunda kimsenin elçilikle resmi olarak temasa geçmediğini söyledi.

Abuumar'ın sınır dışı kararını onaylayan Yargıç Milenna da Cunha, kararında Abuumar'ın Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştüğüne dair sosyal medya paylaşımlarına değindi. Kararda, Abuumar'ın Asya Orta Doğu Merkezi'nin sorumlusu olduğu ve eşinin Malezyalı ve çocuklarının Malezya doğumlu olduğu belirtildi. Kararda ayrıca Brezilya polisinin Abuumar'ın eşinin doğum yapması ve çocuklarının Brezilya vatandaşı olması için ailesiyle birlikte Brezilya'ya seyahat ettiğinden şüphelendiği de belirtildi.

Abuumar'ın Brezilya'ya ilk kez geçen yıl Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin ederek göreve başladığı 1 Ocak günü geldiği ifade edildi. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Hamas üyesi ve ailesi Brezilya'dan sınır dışı edildi - Son Dakika

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