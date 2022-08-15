ABD: "Nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolu İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi" - Son Dakika
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ABD: "Nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolu İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi"

15.08.2022 23:37
ABD: "Nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolu İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için her şeyi zaten yaptığına inandığını ifade ederek, nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolunun İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için her şeyi zaten yaptığına inandığını ifade ederek, nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolunun İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi olduğunu belirtti.

İran, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri aylar sonra 4 Ağustos'ta yeniden Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamış, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "son metni" ortaya koyduğunu aktarmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönüş için müzakere edilebilecek her şeyin zaten yapıldığına inandığını ifade ederek, nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolunun İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi olduğunu belirtti. Price, "İran'ın JCPOA'ya (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uyumun karşılıklı olarak geri dönmesini sağlamanın tek yolu, JCPOA'nın kapsamını aşan daha fazla kabul edilemez talepten vazgeçmesidir. Biz uzun zamandır bu talepleri gereksiz olarak nitelendiriyoruz" dedi.

ABD'nin AB'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin "son" metnine yanıtını özel olarak vereceğini söyleyen Price, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

İran, AB'nin nükleer anlaşmaya ilişkin son metnine yanıtını gece yarısına kadar bildireceğini açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise yaptığı açıklamada, AB'nin nükleer anlaşma için ortaya koyduğu son metne İran'ın yanıtını içeren yazılı metni saat 24.00'e kadar göndereceklerini ifade etmişti. Abdullahiyan ayrıca, İran heyetinin müzakereler için yeniden Viyana'ya hareket ettiğini belirtmişti.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya'nın başkenti Viyana'da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuştu. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Viyana, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD: 'Nükleer anlaşmayı canlandırmanın tek yolu İran'ın gereksiz taleplerinden vazgeçmesi' - Son Dakika

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