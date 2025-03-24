ABD Heyeti Grönland'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Heyeti Grönland'ı Ziyaret Edecek

ABD Heyeti Grönland\'ı Ziyaret Edecek

Usha Vance liderliğindeki ABD heyeti, Grönland'ı ziyaret ederek ulusal güvenlik görüşmeleri yapacak.

24.03.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance ve beraberindeki heyet Grönland'ı ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ABD'li bir heyet ziyaret gerçekleştirecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın da yer aldığı heyete, Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlık edecek.

Beraberindeki heyetle Perşembe günü Grönland'a gitmesi beklenen Vance, Cumartesi günü sona erecek ziyaret çerçevesinde buradaki tarihi yerleri gezecek ve Grönland hakkında yetkililerden bilgi alacak. Vance'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Usha Vance ziyaretinde, ulusal kızaklı köpek yarışına katılacak. Waltz ve Wright'ın Grönland'da ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret etmesi, ABD'li yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Başbakandan tepki

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede bir gazeteye yaptığı açıklamada, ABD heyetinin adaya yaptığı ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek Waltz'un heyette bulunmasına tepki gösterdi. Egede, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland'da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland'da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump'ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak" dedi.

Trump, Grönland'ı almak istiyor

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor. Trump ABD Kongresi'ne yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Bir şekilde bunu yapacağız" şeklinde konuşmuştu. Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, Grönland'ın satılık olmadığını ve "saygı görmeyi" hak ettiklerini söylemişti.

Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor. 1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, James David Vance, Dış Politika, Güvenlik, Grönland, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Heyeti Grönland'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:52:35. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Heyeti Grönland'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement