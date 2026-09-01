ABD, Irak'a 800 Milyon Dolarlık Bell Helikopter Satışını Onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde helikopter satışını onayladı. Satış kapsamında Bell Helicopter 412EPX ve 407M tipi helikopterler ile çeşitli ekipmanlar yer alacak; uygulamayı ABD merkezli Bell-Textron şirketi gerçekleştirecek. Irak basını, bu satışın ülkenin helikopter filosunu güçlendireceğini ve güvenlik kapasitesini artıracağını değerlendiriyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde helikopter satışını onayladığını açıkladı.
ABD ile Irak arasındaki savunma alanındaki temaslarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Washington yönetimi, Bağdat'la ilgili önemli bir karara imza attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a 800 milyon dolar değerinde helikopter satışını onayladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, muhtemel satış kapsamında Bell Helicopter 412EPX ve Bell Helicopter 407M tipi helikopterlerin yanı sıra çeşitli ekipman ve sistemlerin de yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, anlaşmanın toplam tahmini değerinin 800 milyon dolar olduğu kaydedilirken, sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde uygulamanın ABD merkezli Bell- Textron şirketi tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.
Irak basınında yer alan haberlerde ise söz konusu satışın, Irak'ın helikopter filosunun güçlendirilmesine ve ülkenin güvenlik kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağı değerlendirildi.
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