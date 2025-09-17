ABD, Irak'taki 4 İran destekli grubu 'yabancı terör örgütü' ilan etti - Son Dakika
ABD, Irak'taki 4 İran destekli grubu 'yabancı terör örgütü' ilan etti

17.09.2025 19:30
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta faaliyet gösteren İran'a bağlı El-Nuceba Hareketi, Ketaib Seyyid eş-Şuheda, Ensar Allah el-Awfiya Hareketi ve Ketaib el-İmam Ali gruplarının 'yabancı terör örgütleri' listesine eklendiği belirtildi.

ABD, Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli 4 milis grubu 'yabancı terör örgütü' ilan etti.

ABD'NİN 'TERÖR' LİSTESİ GENİŞLİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, "ABD dünyadaki terörizmin önde gelen destekçisi İran'a ve İran'a bağlı milis gruplarının ABD personel ve tesislerine yönelik saldırılarına karşı mücadelesini sürdürüyor. İran'a bağlı milis grupları El-Nuceba Hareketi, Ketaib Seyyid eş-Şuheda, Ensar Allah el-Awfiya Hareketi ve Ketaib el-İmam Ali yabancı terör örgütleri listesine alınmıştır" denildi.

"GRUPLAR, BAĞDAT'TAKİ ABD VE KOALİSYON GÜÇLERİNİN ÜSLERİNE SALDIRILAR DÜZENLEDİ"

Açıklamada, söz konusu grupların daha önce de Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT) olarak nitelendirildiği belirtilerek, "İran bu milislerin Irak genelinde saldırı planlamasını, kolaylaştırmasını veya doğrudan gerçekleştirmesini mümkün kılan desteğini sağlamaya devam ediyor. İran'a bağlı gruplar, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne ve ABD ile Koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar düzenlemiştir. Bu gruplar genellikle İran'ın doğrudan rolünü gizlemek amacıyla ön isimler veya vekil gruplar kullanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"İRAN REJİMİNİN GELİRLERİNİN KESİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Açıklamada, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 2'nci Ulusal Güvenlik Başkanlık Muhtırası kapsamında İran üzerindeki "azami baskı" politikasını desteklediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Bu politika, İran rejimine ve İranlı milis gruplara giden gelirlerin kesilmesini hedeflemektedir. ABD, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak ve teröristlere finansman ile kaynak sağlanmasını engellemek amacıyla elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

